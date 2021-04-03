台鐵408次太魯閣號列車，清明連假首日在花蓮清水隧道前撞上掉落軌道的工程車，車上包括兩名司機員在內共50人罹難；工地主任李義祥遭聲押。重回事故現場，仍有許多疑點待解：李義祥究竟有沒有拉手煞車？就算有，為何把車停在斜坡上？還把較重的車頭朝向下坡？工程車掉落後，李有沒有積極通報台鐵，避免列車通過。最關鍵的一點，這項工程早該於今年1月20日完工，「要是準時完工，根本不會有車子掉下來！」

出事地點旁，就是李義祥負責的工地，該案是台鐵工務處發包的「鐵路行車安全改善6年計劃－北迴線」，針對山側邊坡進行防護設施工程，由聯合大地工程顧問公司負責設計與監造、東新營造負責施工。

根據公告資料，這項工程施工期間為2019年4月6日至2021年1月20日，但直到今年3月底，工程進度還有0.7%未完成，主要為明隧道的斜撐施作。延宕主因是台鐵考量工地離路線太近，為了行車安全，要求承包商改夜間施工，且一天工時從原本的8小時改為4 小時，等於一天工分兩天作。

但就算工程延誤，台鐵都知道工地距路線太近，且明隧道施作易有落石入侵軌道，才會改夜間施工。換句話說，只要做好工安要求，絕不會讓南來北往的火車置身危險中，李義祥身為工地主任，不可能不清楚現場環境。

他一個人回工地，為什麼要把重車停在斜坡上，旁邊明明就有平坦空地；又為什麼把車頭朝不易迴轉的下坡，有經驗的駕駛，通常會把車頭停在容易駛離的位置；至於有沒有拉手煞車，根據初步調查，事發當時的檔位是空檔。

最後就是通報機制，全世界的人都警告台鐵會出包，偏偏台鐵充耳不聞。李義祥發現車子滑落後，第一時間在幹嘛？工地辦公室有沒有設置通報台鐵的專線？若能及時通知司機員，至少在進和仁隧道前就可以放慢車速甚至停車，等障礙物排除後再放行。

太魯閣號慘劇絕對是一場人禍！台鐵顯然沒有記取2018年發生在新馬站的普悠瑪列車翻覆教訓，當年事故造成18人罹難，究其原因，一連串人為因素釀災。而2日發生在清水隧道的這起事故，更是不可原諒的輕忽、草率、便宜行事下所犯的錯誤。

(中時新聞網)