台鐵太魯閣號昨發生出軌意外，造成50人死亡、逾百人受傷，嚴重事故引起外媒關注報導，而一名在台日人「中島健一」聽聞此事後在臉書上表示，口頭打氣辦不到，當年311大地震受台灣的援助，如今換他們報恩了，10位日本人隨時等候差遣，可以金援、幫募集物資或去現場當志工，引起網友熱議，非常感謝日本的朋友們。

在台日人「中島健一」昨在臉書社團《日台交流広場》上發文表示，台灣的大家辛苦了！口頭打氣他實在辦不到，他們一群在台灣的日本人，除了金援之外，也希望能有力出力，因此10位日本人在此等候差遣，有需要請告知。

不忘台灣311地震時的援助，在台日人聽聞台鐵太魯閣的出軌事故後，暖心發文喊話「換我們報恩了」。（圖／翻攝自日台交流広場）

中島健一指出，他們可以募集物資送去現場，隨時都能去當志工，但以不打擾救援行動為主。謝謝台灣當初在日本311大地震發生時幫忙度過難關，「如今是我們報恩的時候了，有需要幫忙的地方，煩請私訊告知，謝謝！」

貼文引起網友討論，「真的真的謝謝！人在日本無法做什麼很難受，謝謝你們的溫暖」、「謝謝我在日本的兄弟們」、「非常感謝你，心被感動了」、「謝謝您們，親愛的日本朋友，台灣日本永遠互相扶持互相幫助」。

而中島健一的阿嬤其實是日本311大地震的受災戶之一，當時地震發生後，隨之而來的餘震和海嘯，使日本傷亡慘重。當初台灣暖心募集物資與善款協助日本賑災的資訊讓他深受感動。而他曾於2017年在「爆廢公社」上曬出「台灣身分證」，證實自己放棄日籍身分，將在台考取救災證照，「帶著日本跟台灣的心去世界救災」，引發討論。

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(中時新聞網)