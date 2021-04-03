位在台南仁德的昇陽自行車，董事長施和鋐原本是門外漢，但因為做事誠懇負責，獲得傑克（Joker）自行車的製造商青睞，他全省跑透透地認真銷售，做到今天成為十幾家高階自行車品牌的大中華區及東南亞代理。

1998年時，施和鋐開始做批發，除了傑克之外，也開始賣便宜的童車及三輪車，全省跑透透，也因為製造商的介紹，開始代理恆豐車業出的「HASA」，而常跑的店家請他幫忙找「FSA」的軸承，有請求就「使命必達」的他，因此和FSA原廠開始交流，取得代理。

隨著生意愈來愈好，2000年陳素梅結束市場賣衣服的工作，全職回來幫忙施和鋐，負責財務及管理。代理的品牌也因為朋友的介紹，陸續增加到現在的十幾個。為了讓品牌知名度打出來，兩個人煞費苦心。「台灣本來就是自行車的製造大國，一開始大家也不認識高階的品牌，而國外廠商雖然給了代理權，但他們覺得台灣市場太小，也沒有當一回事。」

2005年，倆人決定不是只單純賣產品，還要賺到知名度，推動在地化行銷。他們決定辦活動、參加自行車展增加曝光機會，透過與店家的合作，開放民眾體驗。「一部車要1、20萬，我們會看潮流趨勢，組裝年度新款車10種以上，和賣得比較好的店家簽約，選擇特定款用低價購得，但一年內不能賣，放在店內讓消費者去試乘。」

因為代理的品牌夠多，施和鋐及陳素梅更進一步讓產品差異化。「公路車的每款零件都有5到7種尺寸，我們會依台灣人的身高、手長、腳長搭配適合的零件組裝送到各家店去，往往一下子就賣掉；若是店家有指定的配件需求，我們也能配合組裝，完全客製化。」

同一年，施和鋐也進入中國市場。「進去其實是意料之外，因為有一個朋友欠我錢，但他的車都在中國組裝，香港代理商要我去中國和他要。」也因為在台灣的業績出色，大品牌都看在眼裡，也讓他陸續取得中國及東南亞（馬、菲、印、新、越、泰）的代理。

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(中時新聞網)