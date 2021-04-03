總統蔡英文今天一早在交通部長林佳龍、花蓮縣長徐榛蔚的陪同下，前往醫院探視傷者，首站為花蓮國軍805醫院。（羅亦晽攝）

【LIVE直播】蔡英文探視台鐵太魯閣號事故傷患｜2021.04.03

台鐵太魯閣號列車出軌意外釀重大死傷，據中央災害應變中心統計至3日7點，傷者目前有177人（含2名送醫後死亡），確認死亡人數則為50人，總統蔡英文今天一早在交通部長林佳龍、花蓮縣長徐榛蔚的陪同下，前往花蓮國軍805醫院探視傷者，強調一定會持續協助處理後續相關事宜。

蔡英文今天到花蓮探視列車出軌意外的傷者，慰問罹難者家屬，上午9點許首站前往805醫院探視太魯閣號列車出軌意外的傷患，在病房內待了近20分鐘後，才走出醫院大廳。

蔡英文表示，事故發生的第一時間中央已成立應變中心跟指揮所，投入各界資源進行全面搜救、搶救，不過目前仍在進行中，而這次令人感到痛心的事故造成重大傷亡，在此向罹難者家屬表達哀悼之意，中央一定會持續協助處理後事，各醫院在救治傷者部分，也會提供最好的照護。

她說，此次罹難跟受傷的外籍人士，外交部已經和相關駐台代表機構聯絡，並且會繼續提供相關協助。事故發生期間接獲各國政府慰問，感謝許多國際友人的關心。

蔡英文也感謝所有參與救難的人員，除了軍警義消，民眾禮讓救護救災車輛，以及熱心提供相關物資協助救難，讓她看見台灣社會的友善。

蔡英文最後強調，相關後續工作中央一定會妥善處理，讓事故傷者得到更好更大的照護，相關部會也會全力投入，把災害降到最低，讓逝者安心，傷者盡快恢復。

(中時 )