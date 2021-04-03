76行者遺體修復團隊發言人王薇君。（張立勳攝）

台鐵太魯閣出軌意外釀50死，所有遺體送往花蓮市立殯遺館，76行者遺體修復團隊發言人王薇君3日表示，家屬認為這次事故是可以避免發生，家人只不過是搭火車卻遇上重大災難，在認屍時不甘願哭喊「你還我女兒」、「我怎麼能忍受」、「我怎麼活下去」。

太魯閣出軌意外，有不少往生乘客因車廂嚴重扭曲、衝撞，使遺體支離破碎，王薇君今早指出，已完成8位罹難者遺體修復，沒有困難的案件，只是會需要比較久的時間，情感上需要比較克制，因為會捨不得、心疼，很多年輕人有大好前程卻發生這樣的意外，親人的哀傷與絕望也是我們心裡很過不去的，但必須克服，要忍住哀傷完成。

王薇君指出，第一梯次有58人投入協助修復，預計會有超過百人，用心協助修復遺體，會深深進到家屬心裡，盼讓家屬有更多力量走向未來的人生。

王薇君表示，這種重力造成身體的破碎和肢解是不一樣，會有很多不整齊的創口，可能有一些組織、皮肉或骨骼找不到，現場搜救人員非常辛苦，只要發現任何一小塊遺體一定都找回來，檢方也非常嚴謹，每一塊都要驗DNA，依專業角度來看，希望罹難者發生不幸事件後，盡可能把所有屬於自己的身體都能回歸。

她說，遺體修復團隊包括修復師和殯葬業者，非常耗時的修復過程，盼給罹難者尊嚴，讓往生者完整離開，最重要的意義是讓家屬不要把最後一面的印象留在認屍的難受畫面，能夠是修復後比如戴上假髮、化好妝，有些人需要穿洋裝，甚至會搭配黑絲襪，讓往生者完完整整的、美美的，家屬看到親人被完整修復，心裡創痛會減少。

王薇君轉述說，有好幾位家屬都在現場等待修復痛哭失聲，因為其實很冤，只是一個小小疏忽，手煞車沒拉竟釀成這麼慘痛的悲劇，很多死者都還很年輕，媽媽到場認屍都哭到簡直不能自己，癱軟到幾乎無法站立，看到那樣的情況，因為她也有女兒，會把情感投射到自己身上，實在是情何以堪、怎麼受得了，因為不是好好的嗎？還約好要做什麼，怎麼突然就變這樣，只不過是坐太魯閣火車而已啊，也不是搭飛機或做什麼，卻遇上台鐵重大災難事故。

她還說，家屬認為如果是天災，哀痛還可以轉換成因為是很難控制的情況，但這是可以不發生的，家屬心裡根本過不去，一直聽到家屬不甘願哭喊「你還我女兒」、「我怎麼能忍受」、「我怎麼活下去」。

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(中時 )