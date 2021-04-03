天后王菲和小她11歲謝霆鋒2014年爆出世紀復合，兩人在公寓客廳中被拍到接吻，關係不言而喻，也引來看好鋒菲戀的粉絲熱烈祝福。近日有大陸網友去打新冠肺炎疫苗，透露在登記處上看到王菲、謝霆鋒名字，指兩人前一天一起攜手來打疫苗，可惜無法直擊，「什麼時候來個偶遇多好」。

王菲和謝霆鋒1999年首度傳出交往，兩人在鏡頭前世紀牽手，閃瞎一票媒體，後來雙方分手後各自嫁娶，又都離婚後繞了一圈，7年前鬆口證實又開始交往。先前有名嘴稱兩人分手，還發誓若不準確願意吃屎，引來謝霆鋒本人反嗆，最近香港記者「香港朱皮」也爆料兩人分開半年，也被狗仔照片打臉。

網友發現謝霆鋒、王菲一起來接種疫苗。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

謝霆鋒之前在直播中脫口表示無法忍受出軌，引來網友狂對號入座，香港朱皮當時稱：「現在霆鋒與王菲已分手半年，霆鋒口中的出軌絕對無法接受，大家心知肚明指的是誰吧？」。但大陸媒體隨後拍到謝霆鋒一身低調，離開北京機場後就直赴多年前與王菲被拍到復合共同生活的愛巢，用行動證明兩人分手傳言都是假象，

網友透露是在登記處看到謝霆鋒、王菲名字。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

近日有大陸網友分享上月24日去打了新冠疫苗第二針，「昨天王菲和謝霆鋒在這裡接種疫苗，今天我也在這裡接種疫苗，喜歡他倆，真夠低調」，她透露是在登記處上看到兩人名字，引來其他網友開心鋒菲又同框，「謝謝妳告訴我這個好消息，夠我甜一陣子了～」。

(中時新聞網)