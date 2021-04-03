圖為事故現場空拍畫面。（翻拍空拍影片）

台鐵408次太魯閣號列車昨在花蓮清水隧道前撞上掉落軌道的工程車，車上包括兩名司機員在內共50人罹難、百餘人受傷。國民黨台北市議員心痛表示，仔細一看現場照片，發現委外工地現場沒有拉線或是護欄做防護措施嗎？防護措施在哪裡？

游淑慧2日在節目《中天辣晚報》表示，很心痛，2年半前的普悠瑪事故還很深刻，現在又發生重大事故，什麼時候台灣重要交通工具變得不安全？到底是天災還是人禍？天災只能被動接受，但人禍公道要跟誰討？雖是台鐵委外工程，但沒安全規範嗎？且現場沒有拉線或是護欄做防護措施嗎？防護措施在哪裡？

游淑會指出，就算不保障鐵軌運行安全也要保障施工人員安全，可是邊坡完全沒有防護欄，且隨便這樣停車，難道是工地沒有任何安全SOP嗎？

游淑慧直言，很難想像台鐵第一時間說是委外要求償，拜託叫大家不要究責，但第一時間只想推卸責任，就算問題是施工廠商，但也是委外工程，且沒安全措施，下面就是鐵軌、施工竟沒有防護，「台鐵的文化到底怎麼了?接二連三，甚至網路上有列出台鐵歷年重大事故，不要說機具、人員不足問題，重點是管理文化怎麼了」。

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(中時新聞網)