美國、南韓和日本今天在一場高層安全會談中同意合作，持續向北韓施壓，要北韓放棄核子及彈道飛彈計畫。

經過一天的會談後，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和日本國家安全保障局（NSS）局長北村滋、南韓國家安保室長徐薰（Suh Hoon）在聯合聲明中，重申「透過一致的三方合作，邁向非核化」的承諾。

聲明提到，3國也同意，國際社會必須完全執行聯合國安全理事會關於北韓的各項決議，以「預防核擴散，合作加強嚇阻力，並維持朝鮮半島的和平穩定」。

此外，3國代表還討論到合作應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、氣候變遷等其他挑戰的意義，以及促使緬甸立即恢復民主。

這場會談在美國馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的美國海軍軍官學校（U.S. Naval Academy）舉行，是總統拜登今年1月20日就任以來，美日韓3國之間的最高層會議。北韓上週才發射飛彈，加劇緊張情勢。

路透社報導，拜登政府檢視對北韓政策的工作，正進行到最後階段。拜登上週表示，雖然北韓試射彈道飛彈，美國在外交上仍維持對北韓開放，但也警告，若北韓得寸進尺，美國不會坐視。

白宮迄今對於檢視北韓政策一事並未多言，也未透露是否會妥協以換取北韓重返非核化的談判桌。但國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天說，非核化仍是政策重心，且任何與北韓的接觸都會與日本、南韓等親密盟邦同步進行。

法新社提到，一般預期，拜登政府官員會支持美國與北韓恢復較低級別的會談，而不是高風險、戲劇化的高峰會。

(中央社)