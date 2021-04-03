台鐵408次太魯閣號2日上午在花蓮被工程車撞上，造成50死、146輕重傷的嚴重事故，各地救災人員無不前往馳援，有名救災隊員將搜救經過化做文字，內容提及1名中年男子獲救後，淚求他救出2名幼女，雖然大女兒無大礙，但小女兒卻已四肢癱軟、面無血色，他一句「可以讓我再抱抱她嗎？」場面令人心碎，令人紅了眼眶。

1名救難人員昨前往災區救援，睡前卻遲遲無法闔眼，便將昨日最深刻的一幕打在臉書貼文上。他說，他是到最嚴重的第8車廂救援，當時1名中年男子跛著腳站了起來，神情淡定卻略顯痛苦，揹著負傷男子至安全處等待送醫後，慈父不斷呢喃「我還有2個女兒在車內，麻煩你們快點救她們出來」，他也允諾一定會盡力救援。

不到一刻鐘時間，他回頭就看見1名學長抱著滿臉血的大女兒走來，雖然少女神情呆滯，但意識還算清醒，令他鬆了一口氣，豈料返回車廂繼續救援後，另名學長又抱著1名四肢癱軟、臉上毫無血色的小女孩，緩緩走向OHCA（到院前心肺功能停止）傷患區，讓他心慌「這不會是小女兒吧。」

當學長抱著小女孩經過慈父旁時，男子開口說話「可以讓我再抱抱她嗎？」1句話就讓他與學長內心崩潰，當場眼眶泛紅，並對妹妹說「妳要加油」，接著抱她至男子懷裡，「顯然爸爸在車廂內就已經知道妹妹不行了」。

救難人員說，當2人走回車廂繼續工作時，學長輕聲說「我差點就忍不住了！」他心有戚戚焉，回覆「我何嘗不是，但我們必須要給他們更大的心理支持，只能忍著悲傷繼續救援」，他有透露自己身為人父，對於這種事有強大同理心，一時半刻也難以面對，到家後也立刻將女兒抱在懷裡，撫慰昨日脆弱的心靈。

這篇文章也被他朋友轉發到「爆廢1公社」，內文指出「我的眼淚實在止不住，真的太難過跟痛心了，願逝者安息、傷者早日康復，這位爸爸如果你有看到，希望你要堅強。」許多網友看完後跟著淚崩，直言相當不捨，紛紛留言「感謝救援人員，謝謝你們」、「真的很感恩有你們這些救災人員，向你們致敬！」、「真的很難過，也辛苦大家了」。

獨／台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

工程車「滑落軌跡」空拍畫面曝光！太魯閣號出軌死傷慘重 消防隊進隧道內急搜救

(中時 )