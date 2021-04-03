快樂兒童節即將來臨，但經濟弱勢家庭的孩子快樂嗎？據基督教救助協會對1919陪讀班中1136名學童的生活問卷調查，經常不快樂或偶而感到快樂的孩子，佔35％，而有高達94％的孩子，生活中至少有一項讓他們憂慮的事。

調查指出，陪讀班的孩子，有23％曾在學校受到霸凌，而被霸凌的行為中，又以「被同學惡意孤立排擠」最高達65％；其次為「被同學惡意的語言恐嚇或威脅」，超過50％；被霸凌的孩子，來自單親或隔代教養家庭的，佔58％，比來自雙親家庭的42％，高出了16％。

救助協會指出，雖然雙親家庭不一定就家庭功能健全，但若已經濟弱勢，再加上單親或隔代教養，則家庭功能的確容易不彰，導致孩子身心需求被忽略，造成學習弱勢、社交障礙、衛生不佳等問題，甚至被霸凌的風險，也會增加。

救助協會表示，雖然被霸凌的孩子近5成會選擇向老師或家中大人求助，但大人們常輕忽霸凌造成的影響，或認為「沒什麼大不了」，或覺得「不要理他就好」，以致讓孩子心理蒙上陰影，甚至出現創傷後壓力症候群，影響未來的人格發展與人際關係。

救助協會指出，弱勢家庭的孩子因面對較多的生活挑戰，所以性格上通常比一般家庭的孩子強韌，解決問題的能力強，也富有創意與想像力，只是欠缺啟發與引導。所以1919陪讀班常為孩子開設多元才藝課程。

如小三到梧棲陪讀班的小葳（化名）時，由於爸爸常外出工作，媽媽酗酒嚴重，她常一人獨自在家，只有狗狗陪伴。由於家中無熱水器，她不常洗澡，以致身上有異味，常受同學言語霸凌與排擠。但小葳很愛每週三的陪讀班提供的畫畫課，多年的藝術陶冶，讓她保有一顆單純的心，能正向地抒發別人給她的羞辱；畫畫課還讓小葳發掘出美術天分，找到未來的方向，後來升高中時就選擇高職廣告設計科。

為了陪伴經濟弱勢家庭的孩子健康成長，基督教救助協會從2004年起推出「1919陪讀計畫」，提供弱勢家庭兒童免費課輔、品格教育、才藝課程，與家庭關懷。讓他們下課後能有一個安全溫暖的環境，身心靈得著愛的餵養與關顧，捐款可洽基督教救助協會官網。

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(中時 )