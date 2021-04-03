苗栗警察分局日前布線得知苗栗市區內有職業賭場流竄，於4月1日深夜持苗栗地方法院搜索票進行查緝，當場查獲羅姓嫌犯主持職業賭場，工作人員、賭客及在場關係人共計19人，並查扣抽頭金5,890元、賭資13,890元、賭具麻將筒子5副、天九牌4副、撲克牌19副及監視器1組4支鏡頭等證物，詢後將賭場負責人依刑法賭博罪移送，其餘賭客依社會秩序維護法進行裁罰。

苗栗警察分局日前布線得知苗栗市區內有職業賭場流竄，查獲羅姓嫌犯主持職業賭場，工作人員、賭客及在場關係人共計19人。(警方提供)

苗栗警察分局日前布線得知苗栗市區內有職業賭場流竄，查獲羅姓嫌犯主持職業賭場，工作人員、賭客及在場關係人共計19人。(警方提供)

該處隱身苗栗市鬧區的職業賭場經警方監控數日，發現賭客車輛均假借隔壁計程車行空地停放，進出管制嚴格，除外圍工作人員駕車把風外，屋外裝設多組監視器監控，警覺性極高，另賭場內裝全裝設消音泡棉，規避警方查緝及避免民眾報案設備齊全。

警方調查，該處職業賭場由羅姓犯嫌與邱姓承租人共同經營，賭客由羅姓主持人邀集，邱嫌負責提供處所及監看監視器，分工明確，專案小組查緝時眼尖發現邱嫌於去年防疫期間，賭客怕群聚無法經營，改以線上經營推筒子網路簽賭名義邀集，仍遭苗栗警方查獲，這次於逮捕時表示本來想在清明連假期間衝一波，還臨時加裝消音泡棉避免引起鄰居注意，無奈連假前一天還是被警方查獲。

苗栗警察分局表示，職業賭場除易使民眾沉溺傾家蕩產外，也容易衍生各類治安案件，不論是幫派、黑道、毒品及暴力案件都會波及到無辜民眾，警方絕不容忍，所以不論職業賭場規模大小都會持續掃蕩，以展現警方打擊賭場決心，另也籲請民眾如發現住家旁有大量車輛停放或深夜人員進出頻繁等異狀，可立即與警方聯繫，警民共同淨化轄內治安環境。

(中時新聞網)