波士頓紅襪隊的開幕戰因雨延後一天進行，今年赴美挑戰大聯盟的前日職中央聯盟救援王澤村拓一今天迎來大聯盟初登板，他後援1局投出1次三振、無失分，但球隊最終以0比3不敵金鶯隊。

澤村拓一今年以一紙3年200萬美元的合約加盟紅襪，今天在第9局登板，大聯盟生涯處女秀後援1局，用21球，有13顆好球 ，被敲1支安打無失分，另有1次三振。

澤村拓一來到紅襪選擇披上跟前輩上原浩治一樣的19號球衣，連出場曲都選擇同樣的Darude 的「Sandstorm」，對於自己的大聯盟處女秀，他表示自己一點也不緊張，「我只是專注在每一次投球和每次與打者對決的時候。」

其中澤村拓一在比賽中投了4顆指叉球，最快球速93.5英哩、均速92.7英哩，賽後被問到自己此役變化球的狀況時，澤村拓一透過翻譯說道：「我認為這大概是我的平均水準，或者比平均水準較低一點。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也誇讚澤村拓一首戰表現十分冷靜，並指出這他今天的指叉球投得非常好，「這可能是他來到這裡之後最好的指叉球，替他感到高興。」

(中時 )