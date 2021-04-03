台鐵太魯閣號408次列車2日發生出軌事故，造成重大傷亡，台灣高檢署3日表示，目前已確認罹難者44人，已完成35具遺體指認，另協調台北地檢署、台東地檢署分別成立24小時指認中心，以協助罹難者家屬進行後續指認相關事宜。

高檢署表示，事故現場花蓮地檢署檢察官蒐證目前大致已經完成，預計3日上午由鐵路局先將事故車廂拉離，再由鑑識人員仔細前往各車廂將罹難者遺物取出以供辨認。

本件事故已尋獲之遺體，檢察官均已先完成相驗。目前已採驗DNA的家屬中確認罹難者姓名計44人，已完成35件指認；另尚未經家屬指認者仍有6名。

DNA檢體均已最速件送回臺北，由法務部法醫研究所與內政部刑事察局鑑識中心協助，全天候24小時進行身分比對鑑驗。

為便利家屬家屬指認，除花蓮地檢署於花蓮殯儀館24小時派員協助進行指認外，另台北地檢署、台東地檢署已分別成立指認中心，家屬若有需要，可就近至這兩個地檢署請求協助進行相關指認事宜。

一、 台北地檢署指認中心：

（一） 連絡電話：02-23111816

（二） 地址：台北市中正區博愛路131號

（三） 指認處所：一樓法警室，將有專人24小時引導協助指認照片

二、 台東地檢署指認中心：

（一） 連絡電話：089-362701

（二） 地址：台東縣台東市浙江路310號

（三） 指認處所：一樓法警室，將有專人24小時引導協助指認照片

(中時 )