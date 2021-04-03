氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，受高壓迴流影響，今天各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後偶有零星飄雨的機率；西半部及外島易有霧、空品常不佳；白天各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度、早晚稍涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明晨起「微弱鋒面」掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨；北台雲量增多，天氣轉冷，注意添衣；5日、6日各地為晴時多雲的天氣；白天北舒適、南微熱，早晚冷，日夜溫差大；7日各地為多雲時晴的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫略升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。

吳德榮提及，8日、9日另波鋒面掠過、東北風南下，北部、東半部及中部山區將先後轉為有局部雨的天氣；氣溫下降、北台轉涼；9日晚起北部好轉，東半部仍有局部短暫雨。

(中時 )