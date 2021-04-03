台鐵太魯閣號408車次2日上午在花蓮縣大清水隧道發生出軌意外，今剛好也是清明連假第2天，蘇花改公路上原本將湧現許多人潮，但許多民眾紛紛改變行程，車流量較為趨緩；外界也擔憂車流將湧到國5，坪林交控中心表示，國5車流目前算很順暢。

坪林交通控制中心表示，跟往例一樣6點就開啟匝道儀控相當通順，沒有做緊縮，但是有高乘載管制，今天一樣從凌晨0點到中午12點會封閉石碇跟坪林南下路口匝道，目前還是封閉中，進國5只能從南港系統交流道進來，目前汐止往國5南下有排隊0.5公里，目前木柵狀況是順暢的。

公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正表示，昨是連假第1天又遇上出軌意外，昨塞車情形較嚴重，晚上10點後塞車情形較為改善，而今早上5點到9點車流量比較多一點，但整個蘇花公路還算正常，目前車流量比較減緩，可能是民眾看到花蓮的情況也會取消行程。

高公局預估，今為清明連續假期第2日，國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局提醒用路人，從晚上0點至中午12點，封閉坪林、石碇的南下入口匝道，另外清晨6點到中午12點有南下高乘載管制，請民眾避開車潮及易塞路段。

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(中時 )