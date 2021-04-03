「桌球CP」福原愛、江宏傑4年前結婚，原本總給大眾幸福形象，近日卻傳出女方提出離婚。今(3日)是兩人所生兒子小小傑兩歲生日，福原愛卻無法回台替兒子慶生，而江宏傑最近陪兩個孩子去露營散心，卻因一張全黑星空照引發聯想，消息傳回日本，小愛家鄉的網友似乎也不太給福原愛面子，留言嗆：「這是您想要的未來嗎？」

與福原愛婚變消息傳開後，江宏傑依舊投注心力在參加《全明星運動會》錄影上，先前最新一集釋出，江宏傑錄影中罕見變臉，身為隊長的他一臉嚴肅向隊友打氣警告，說：「我到今天、此時此刻，我都還看不到你們心中的那把火。你們來這個比賽是為了什麼？為了要戰勝對手不是嗎？我看不出來、我看不到你們的野心在哪裡，我們太被動了。」而畫面中的江宏傑看來疑似素顏有些憔悴，不僅臉蛋凹陷，黑眼圈也十分嚴重。

江宏傑在節目中一臉憔悴，嚴肅向隊員喊話。（圖／翻攝自全明星運動會 Youtube）

最近日媒報導，福原愛疑似被高帥男欺騙已有家室真相，讓福原愛得知後相當崩潰，友人更透露她起先相當認真於兩人關係，如今不知道該信任誰。而人在台灣的江宏傑，最近一連PO出五、六張風景影音，其中一張全黑照片引來許多討論，但所屬的華研國際昨表示：「謝謝大家關心，那張是星空照，江宏傑正與家人旅行中。」

江宏傑昨繼續分享露營風景影音。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

新聞傳回日本，被當地媒體封為「高收視男」的江宏傑果然引發許多網友討論，紛紛說：「現在看起來離婚才是正確的答案」、「福原愛怎麼樣都不能說是受害者」、「在這種情況下，就算您放棄事業和懷胎肚痛生下的孩子，在日本成立公司或支持兒童或母親的基金會也會變很可疑，這是您想要的未來嗎？」、「小愛都不會為她的孩子擔心嗎？」。

日本網友評論福原愛新聞。（圖／翻攝自日本雅虎）

(中時新聞網)