美國國內的政治對立在白宮易主之後依然尖銳，大聯盟本周宣布搬走在亞特蘭大的明星賽，以抵制喬治亞州的限縮投票法案。克里夫蘭印地安人隊預告今年可能是最後一年使用「印地安人」做為隊名，還有美式足球NFL、職籃NBA一前一後的國歌抗爭，不少球迷已對此感到厭煩！

美媒《雅虎體育》問卷調查指出，超過4成球迷因為體育界「宣揚社會正義」而改變收視習慣，其中11%支持抗爭而增加收看，但是多達35%球迷厭惡球員抗爭而減少收看。這與2020年美國體壇的收視下降是息息相關的，有網友表示：「你能想像自己無時無刻綁著抗議布條在工作嗎？這些球員就是這麼幹的。」

男性多半較熱衷政治與體育，受到的影響比女性大很多。女性比較不會因為政治抗爭而增加收看，並且因為政治而拒看的女性很多，顯見這種抵制行動更不易獲得女性的支持。從政黨傾向來看最為明顯，53%共和黨支持者因為球員的政治抗爭而減少收看，民主黨僅為19%。如果一家人裡面不巧有政治傾向不同的，這讓體育賽事成為無法闔家觀賞的節目。

亞特蘭大勇士球團聲明：「搬走明星賽並非我們的意願，在過去分裂的年代裡，我們這個城市一向扮演著團結大家的角色，很遺憾我們失去這個機會。」亞特蘭大因為是喬治亞州的首府而遭殃。《紐約郵報》的一篇觀點分析，喬州的投票法案中其實有限縮也有放寬門檻的地方，這只是大聯盟跟著推特鄉民一起在霸凌喬州而已。

(中時新聞網)