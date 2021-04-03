台鐵太魯閣號2日發生出軌事故釀50死，台東縣卑南鄉長許文獻表示，叔叔黃西明、嬸嬸陳素秋兩人皆罹難。（卑南鄉長許文獻提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員開始吊起第二節車廂，放回正常的軌道慢慢與一號車廂連接後拖離現場。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員開始吊起第二節車廂，放回正常的軌道慢慢與一號車廂連接後拖離現場。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員開始吊起第二節車廂，放回正常的軌道慢慢與一號車廂連接後拖離現場。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故釀50死，台東縣卑南鄉長許文獻表示，叔叔黃西明、嬸嬸陳素秋兩人皆罹難；許文獻說，黃西明年輕時曾因白色恐怖匪諜案被逮，希望平安無事。

卑南鄉長許文獻的叔叔及嬸嬸，2日搭上太魯閣出軌列車的第8車廂，兩人皆罹難。鄉長說，叔叔黃西明年輕時因匪諜案被逮，後來逃過一劫，希望叔嬸這次能平安無事。

徹夜幾乎未眠的許文獻說，叔叔黃西明及嬸嬸目前住在新北三重，家族約好要為阿嬤掃墓，所以叔嬸搭火車回台東，結果傳出火車出軌，30位親友久等不到，撥打他的電話有響卻無人接聽，大家既著急又難過，掃墓也暫停了。

許文獻說，叔嬸是坐在受創嚴重的第8節車廂，兩人皆罹難。而叔叔在白色恐怖時期，1979年台東曾發生著名的海山寺匪諜事件，多人被警總逮捕，黃西明是其中之一，關了大約一年後才釋放。

許文獻說，小時候跟叔叔住在一起，叔叔跟爸爸一起做爆米花，卻捲入匪諜案，之後家人就要他離開台東避風頭，叔叔在汽車教練場當教練，每年清明都會回台東掃墓。

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(中時 )