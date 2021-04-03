大型機具在現場配合搜索動作，接著調離破損車廂。（王志偉攝）

因衝擊力道大，因列車出軌，鐵軌拉出一道長長的痕跡，鐵軌結構都已破壞，台鐵正敲除修復。（王志偉攝）

受損的鐵軌。（王志偉攝）

台鐵408車次太魯閣號，昨天在花蓮縣秀林鄉的清水隧道撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車出軌，意外至少造成50人死亡、175人輕重傷送醫。搜救人員漏夜搜索個車廂，今上午傳出第6車廂仍有屍體，不過消防局表示，配合檢調單位於每節車廂吊離後進入搜索，不放棄任何可能。

截止上午10點30分，事故現場已拉出第1、2節車廂，第3節車廂後，卡在隧道內，其中第7、8節受損嚴重的車廂則規劃由另一端隧道拉出。

稍早，花蓮縣消防局特搜隊員張子晨上午受訪時表示，事故發生後人們在車廂內受到撞擊，甚至有遺體分散各處，已接獲通知第6節車廂下疑似有屍體，會加強搜索。消防局表示，每一節車廂都仔細搜索、都在釐清，配合檢調以及運安會進場了解狀況，確認後才可拉出車廂。

台鐵表示，由於多節車廂卡在隧道內，搶修工作非常困難，需要一節一節來做判斷，除了配合檢調與運安會調查，及消防局搜索動作外，因希望讓東正線儘早恢復正常行駛，台鐵也同步展開鐵軌修復工程。

因列車在清水隧道撞擊邊坡滑落下來的吊卡車時，列車衝擊力道大，車廂出軌，約有100多公尺鐵軌受損嚴重，台鐵派員研讀檢視軌道安全並敲打鐵軌構造，抽離破損的結構。

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(中時 )