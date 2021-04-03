【LIVE直播】太魯閣號出軌事件 台鐵最新記者會說明。（中時新聞網）

台鐵太魯閣號2日釀重大事故，造成50人罹難，交通部全力進行善後！次長王國材今公布列車撞擊時間，短短15分鐘，成了奪命關鍵。

根據台鐵紀錄，408次列車通過和仁隧道後，於上午9點28分在清水隧道前撞擊掉落軌道的工程車；9點13分時，已有一列自強號通過事發地點。也就是說，由工地主任李義祥所駕駛的車輛，就在這15分鐘內從邊坡滑下來。

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王國材表示，截至今天上午10點半，統計受傷178人，目前仍住院的有40人，其中4人在加護病房。由於現場屍塊四散，不排除死亡人數可能再往上修。

王國材進一步指出，發生事故後，東部幹線清明疏運期間退票6000多張。目前僅能單線雙向通行，行經北迴線的列車，每班約延誤30分鐘。外界質疑承包商資格及工期延宕，王國材說，是否繼續與監造廠商聯合大地合作，將會針對合約重新審視。

至於工程進度，台鐵表示已展延到5月；王國材強調，展延過程有無疏漏，這部分也會介入調查。另外為了讓家屬、民眾了解最新狀況，未來每天上午11點、晚間7點召開記者會，向各界報告進度。

台鐵並成立事故關懷專區，包括人員搶救、相關窗口及工程進度，進場搶修從昨晚開始，人員24小時輪班。民航局也協調航空公司加開前往花蓮、台東的航班，疏運旅客。

(中時新聞網)