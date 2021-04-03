台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員拖離一與二號車廂後，開始整修鐵軌，準備拖離三號車廂，鑑識人員也到現場準備採證。（鄭任南攝）

國民黨立委賴士葆。（本報資料照）

此文一貼出來，立即引起網友熱烈迴響。（摘自賴士葆臉書）

工作人員奮力鑽到車廂下工作，讓車廂能順利移動。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員拖離一與二號車廂後，開始整修鐵軌，準備拖離三號車廂。（鄭任南攝）

台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

台鐵太魯閣號事故釀50人死亡，交通部長林佳龍昨深夜發文表示，萬分沉重傷痛，自責愧疚。藍委賴士葆說，林佳龍面對空前的人禍災難，只是口惠的表示會負起政治責任，沒有在第一時間提出辭呈，已經失去政務官應該擔負起政治責任的先機。

清明連假昨天首日，台鐵太魯閣408次列車在花蓮大清水隧道出軌事故，出現嚴重傷亡，蔡英文總統第一時間指示全力救援，也說務必徹查事故原因，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍昨均向國人致歉，林佳龍稱不能也不會一走了之，會承擔政治責任，政院下令今天起全國降半旗3天追思。

對此，國民黨立委賴士葆表示，道歉、愧疚、降半旗，追究政治責任等，這些都無法換回逝去的寶貴生命，無法弭平罹難者家屬心中永恆的思念和哀痛，還有100多位身心受創的傷者。

賴士葆指出，林佳龍面對這場空前的人禍災難，只是口惠的表示會負起政治責任，沒有在第一時間提出辭呈，他已經失去政務官應該擔負起政治責任的先機。

賴士葆強調，「立即下台不戀棧的風骨」，給社會觀感才是真正的愧疚，才能告慰50名罹難者在天之靈，也給哀傷逾恆的家屬一個交代，他批評，就算林佳龍請辭也換不回摯愛的家人，但是林佳龍連立即請辭下台的動作都沒有。

賴士葆說，台灣人一向對蔡政府過度寬容，林佳龍不要以此當靠勢，不忍卒睹車廂內宛如人間煉獄的悲慘畫面；讓別人來處理善後只會比你更好，否則你的任內也不會發生這麼多公安事件，救災與擔負政治責任是可以並行不悖的。

賴士葆表示，想一想1977年蘇澳港翻船釀32名大學師生死亡，時任教育部長蔣彥士引咎辭職獲准，1983年省立豐原高中禮堂倒榻事件，造成學生嚴重傷亡，當時省教育廳廳長黃昆輝請辭獲准，以及2000年八掌溪事件釀4工人死亡，時任行政院副院長游錫堃請辭，他們都是公安事件發生後很快就請辭下台了，反問「林佳龍呢？」

此文一貼出來，立即引起網友熱烈迴響，有網友說，「林佳龍本來就該先自動請辭，靜候調查，否則，給他時間湮滅證據，自保全身而退嗎？為了50名無辜的冤死者，請國民黨千萬不要放過他」，也有人嘲諷，「災難三步驟：網軍出動帶風向、推責任；文青口號，先救人少責難；人下台、升高官」。

【LIVE直播】台鐵太魯閣號出軌意外 林佳龍最新說明

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