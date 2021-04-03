台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員拖離一與二號車廂後，開始整修鐵軌，準備拖離三號車廂，同時吊離造成事故工程車的殘骸。（黃子明攝）

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台鐵太魯閣號列車出軌意外釀重大死傷，事故現場疑點重重，其中一項為該山側邊坡進行防護設施工程應於今年1月20日完工；對此，台鐵工務處回復，工程告示牌尚未更新，工程經展延後，預定完工日期應為今年5月3日。

工程車滑落地點即是義祥工業社負責人李義祥正進行施工的工地，該案為台鐵工務處發包的「鐵路行車安全改善6年計劃-北迴線」，針對山側邊坡進行防護設施工程，由聯合大地工程顧問公司負責設計與監造、東新營造負責施工。

根據現場工程公告資料指出，工程主要為明隧道的斜撐施作，施工期間為2019年4月6日至2021年1月20日，不過到今天為止，工程進度尚有0.7％未完成。

不過在事發當時，有民眾發現，工程告示牌被人篡改施工期間，令人質疑是否在迴避責任，對此，台鐵工務處指出，該工程已經申請展延，預定完工日期為今年5月3日，不過工程告示牌尚未更新。

據了解，該工程延宕主因為台鐵考量工地離鐵軌太近，為了行車安全，要求承包商改夜間施工，且一天工時從原本的8小時改為4小時。

(中時 )