台鐵408太魯閣號昨在花蓮縣清水隧道發生嚴重意外造成50人身亡，新北市府接獲通報初步統計，約有11名死者是新北市民或住在新北，另還有59傷者。新北市長侯友宜3日前往新店慈濟探視轉院回來的傷者，並致贈傷者每人慰問金5000元，並強調全力協助傷亡者。

侯友宜稍後前往北市第二殯儀館，參加蘇花車禍最年輕罹難者呂淑楨家屬捐贈新北市府復康巴士儀式後受訪表示，昨日第一時間聽到花蓮發生太魯閣嚴重車禍事件，新北立即出動特搜大隊趕到現場，針對最嚴重的第七、第八節車廂展開搶救，共動員136人、41車， 全力把傷者搶救出來，並協助卡在裡面的往生者脫困。

侯友宜說，根據中央提供資料，初步新北市民與住在新北者有11位往生，59人受傷，已有25人出院，他第一時間也請在花蓮就近的副市長謝政達代替他帶同社會局、原民局人員慰問傷亡者。

侯友宜說，今天他一早已去新店慈濟醫院慰問轉院回新北的受傷者，後續往生者後事問題民政局也會全協助。

對於昨日湧入不少想捐款民眾電話，侯友宜說，中央會成立整個捐款專戶，這次新北有很多民眾傷亡，也有人希望捐給新北，市府也會提供好日子愛心大平台救濟專戶，民眾可指定給新北市傷亡者，市府會代收轉交，也感謝中央成立專戶。

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(中時 )