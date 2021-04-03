中國大陸2日新增26例新冠肺炎確診病例，其中7例為本土病例，均在雲南。對於雲南瑞麗的疫情，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，初步判斷此輪疫情總體規模不會太大。

另，中國昨新增19例是境外輸入個案，包括福建9例，上海4例，廣東3例，北京1例，江蘇1例，雲南1例。

對於瑞麗疫情，吳尊友昨出席新聞節目時表示，從近日瑞麗市政府開展的措施來看，尤其是過去數日核酸檢測發現的病患數量，確定這次疫情規模，提示疫情的發現是在疫情發生的較早時期，總體疫情規模不會太大。他強調，疫情發生前離開瑞麗，特別是剛剛發生前離開的民眾要及時向地方政府、地方防疫部門報告，進行集中隔離，否則可能有感染者把疫情傳播到其他地方，引起新的疫情。

吳尊友又表示，瑞麗全員接種疫苗對築起免疫屏障意義重大，他建議疫苗接種要把高風險、重點人群作為優先順序，實際上重點地區，尤其是在邊境曾經發生過疫情的地區，應該作為優先接種的地區開展全民接種。

對於如何應對清明假期的出行安排，吳尊友表示國內絕大部分地區而言，社會層面是沒有感染者的，故旅行應還是較安全的。至於五一長假期間是否可以正常安排出行，他認為是可以的，因總體疫情較好，但提醒有兩點，一是隨時注意疫情動態變化，二是只要出行，在交通人員密集、通風不好的地方，就一定要堅持戴口罩、勤洗手。

(中時 )