台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員開始吊起第二節車廂，放回正常的軌道慢慢與一號車廂連接後拖離現場。（鄭任南攝）

台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

花蓮太魯閣號2日發生出軌意外，造成重大死傷，肇因指向義祥工業社的工程車滑落邊坡導致意外，負責人李義祥已檢方遭聲押。李義祥另於2015年間承包花蓮縣政府工程時，使用「小畫家」變造工程記錄照片，今年2月才遭花蓮高分院依偽造文書判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。

判決指出，李義祥身為義程營造公司負責人，花縣府於2014年7月間辦理「花蓮縣103年度天然災害復建及道路橋樑工程」招標，由義程公司以最低標得標，李義祥並在同年8月5日的施工說明會中，建議增設圍堰以維護工安。

花縣府同意變更，新增「橋面欄杆漆作美化」、「舊有損壞欄杆拆除及運棄」、「新設橋面欄杆」 、「橋墩補強圍堰工程4座」等工項，李義祥為求順利取得圍堰工程的工程款55萬6512元，竟在施工日誌上不實登載，再指示不知情員工以「小畫家」變造施工照片，編入工程記錄照片表格內，供花縣府建設處監工查核。

李義祥造假犯行曝光後，遭到花蓮地檢署起訴。他偵查期間認罪，法院審理時又改口辯稱有施作圍堰，但是用鋼板做的臨時圍堰。

一審不採信，依偽造文書判他6月徒刑，得易科罰金18萬元；二審認為他涉及《貪汙治罪條例》的與公務員共同犯經辦公用工程舞弊未遂罪，重判2年6月，褫奪公權3年；案經最高法院發回更審，花蓮高分院更一審維持一審見解，今年2月19日駁回上訴，全案定讞。

(中時 )