民進黨立法院黨團書記長羅致政。（報系資料照）

台鐵太魯閣號事故釀成50人死亡、百餘人受傷，交通部長林佳龍昨發出聲明道歉，並強調此時搶救優先，他不會在此時一走了之，但會承擔一切政治責任。藍委賴士葆認為，林佳龍沒在第一時間提辭呈，已經失去政務官應該擔負起政治責任的先機。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，事故剛發生，現在最重要是救援，事後才是檢討，國民黨沒必要急著政治操作。

台鐵太魯閣號列車昨行經花蓮路段，被一輛邊坡滑落的工程車撞擊，造成50人死亡、百人餘受傷事故，林佳龍昨晚發布聲明表示，「此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，佳龍不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。再次為我們努力不夠向國人道歉！」

針對藍委批評林佳龍錯失政務官應該擔負起政治責任的先機，羅致政表示，台鐵事故剛發生，現在最重要是救援及協助家屬處理後續事宜，國民黨沒必要政治操作，尤其此次事故，初步判斷是工程車問題，這時間點應該全力救災，政治問題應該等到事後再進行相關檢討。

台鐵三年來發生兩起重大意外，外界質疑林佳龍推動台鐵改革做得還不夠，綠委許智傑說，太魯閣號是件令人非常難過，詳細事故原因還有待運安會調查，這不是林佳龍部長個人的問題，當然，交通部和鐵路局後續還有許多加強改進的空間。

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