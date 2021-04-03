桃園市長鄭文燦3日參加植樹活動，並對太魯閣意外表達哀悼。(呂筱蟬攝)

台鐵408次太魯閣號意外造成嚴重傷亡，桃園市長鄭文燦3日對此表示，在整個事件的調查過程，一共有32位市民受傷，不幸有2位罹難，2位罹難者都已經聯繫上家人，死者居住在蘆竹，是一個小女孩以及一位37歲的女性，推測她們是一家人回去花東，遭逢到這次不幸的意外，市府先給10萬塊的慰問金，也會協助由葬儀公會跟民政局、桃園市殯儀館負責善後的工作，預定今天就會把遺體跟牌位設在桃園殯儀館。

鄭文燦表示，這兩位死者具有原住民籍的身分，桃園市特別針對原住民籍的市民有團體意外險，另外還會獲得除了政府撫卹以外，還會有20萬元的團體意外險理賠。總之這是一個不幸的意外，希望釐清事故的原因，把善後的工作務必要能夠撫慰家屬，讓善後工作能夠做的更好，桃園市目前受傷者還在醫院，會持續關懷照顧。

桃園市新聞處則補充，截至3日中午11點止，桃園市新增一名死者，為年齡不詳的一名女性，家住龜山區，目前已派員聯繫家屬並協助處理善後。桃園市在這次的408次太魯閣意外中，目前累計3人死亡、30人受傷。

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(中時 )