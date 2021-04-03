新北市長侯友宜上午至台北慈濟醫院探視太魯閣號傷者。（新北市政府提供）

第一金證券董事長陳致全一家4口昨（2）日坐上台鐵太魯閣號408次列車，54歲陳致全左腿膝蓋骨骨折，49歲陳妻頭部撞傷，16歲大女兒鎖骨骨折，14歲小女兒輕微擦傷，昨晚已轉院回台北慈濟醫院，新北市長侯友宜今天上午到醫院探視，祝福傷者早日康復。

據了解，陳致全夫妻及小女兒傷口處置後安排住進骨科病房觀察，大女兒鎖骨骨折傷勢較為嚴重，已安排手術治療。陳致全說，他們一家坐在第8車廂的最後一排，撞擊時4人都被彈起往前椅背猛烈撞擊，幸好都沒有重大傷害。

上午侯友宜由衛生局長陳潤秋、社會局副局長許秀能及新店區長朱思戎陪同至台北慈濟醫院探視太魯閣號出軌事件受傷的陳致全一家，並致贈傷者每人5000元慰問金，陳致全的父親前新店市長陳忠作也在旁，侯友宜安慰說，陳忠作任公職時行善積福，才能保佑子孫平安。

台北慈濟醫院院長趙有誠表示，傷者為新北市新店區居民，考量住家距離與傷勢，在羅東博愛醫院的協助下轉院，台北慈濟醫院有足夠的醫療量能，將提供傷者最好的照顧。

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(中時 )