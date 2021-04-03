台鐵太魯閣號事故，6歲妹妹死9歲姊姊腦部重創。（圖／翻攝畫面）

太魯閣出軌／警消趕往花蓮搶救！國五車輛自動「摩西分海」讓道 醫護狂奔推傷患入院

台鐵太魯閣號列車昨（2日）在花蓮縣秀林鄉的清水隧道撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車出軌，目前估計造成50人死亡，其中一名年僅6歲的楊小妹妹，是年紀最小的罹難者，她的祖父母中午接獲噩耗，從新北市新莊區搭計程車，花了8小時於晚間抵達花蓮，悲痛認屍。

據了解，楊小妹妹跟著父親還有姊姊一起到花東過兒童節，沒想到竟搭上死亡列車，今年要升國小一年級的楊小妹妹不幸過世，9歲的國小二年級姊姊腦部嚴重受創，手術後仍留院觀察。才

據TVBS報導，楊小妹妹的爺爺奶奶昨（2日）晚間抵達花蓮慈濟醫院，兩人表示日中午接獲噩耗後，立刻搭計程車，從新北市新莊區驅車前往花蓮，花了將近8個小時才抵達醫院。

兩位老人家說，清明連續假期，兒子帶著一對女兒到花東過兒童節，誰知原本預期的歡樂假期，才出門沒幾個小時，竟成天人永隔悲劇。

楊姓女童就讀的幼兒園園長則感慨表示，女童個性活潑，常與其他小朋友玩得很開心，為班上的開心果，原本今年暑假要升小學，也與要好的同學約好要一起上學，未料會發生意外，難以相信。

(中時新聞網)