太魯閣事故中台東人死傷數字3日再度變動，台東縣政府公布的最新數據是，實際乘客311人，其中68人設籍台東。已確認身分罹難者48位，其中8人設籍台東，比預期的台東人死傷狀況，大幅降低。

台東縣長饒慶鈴與台東市長張國洲3日早上、下午兩度前往台東殯儀館慰問家屬並上香。饒慶鈴表示，，截至15:30分向台鐵取得的最新資訊，乘客總人數共311人，身分證V字頭的有139人，其中有59人設籍台東。而傷者177人中，身分證V字頭的有66人，其中37人設籍台東，並有6人仍在花蓮住院中。

台東車站站長楊舜安說明，這輛列車是花東人優先，V字頭或設籍台東均可優先訂票，但1個證號可訂4張票，有些人會幫別人訂票，所以訂票與實際搭乘者的身分會有落差。

饒慶鈴表示，已指示社會處應主動關懷服務、一戶一社工關心服務等，並設置24小時心理安心諮詢專線089-336575、24小時台東縣太魯閣事故關懷專線089-307731，希望家屬能夠早日走出此次的傷痛。

縣府社會處指出，已知台東縣籍死亡名單8名。預計3日晚間再有2具遺體返回台東，目前民政處及社會處台東市立殯儀館追遠廳附近設置溫馨告別關懷小站，社工及服務人員隨時陪伴家屬提供必要的協助。

(中時 )