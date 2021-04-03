蘇花公路宜蘭東澳段上月中發生嚴重車禍，造成6死，最年輕的亡者是21歲的呂淑楨，她的家屬化悲痛為大愛，捐出事故保險金購置1輛復康巴士「天使號」贈予新北市府，新北市長侯友宜3日前往呂淑楨告別式接受捐贈，感謝家屬大愛讓呂淑楨「楨愛人間」。

「我們想讓淑楨看到以她名義捐贈的復康巴士服務人間！」呂淑楨父母表示，心痛女兒為了陪同出遊卻遇上大車禍，為了紀念她的孝心並能遺愛人間，透過市議員黃桂蘭的媒合，特別在告別式捐贈復康巴士，並命名為「天使號」，希望女兒就像天使般在天上守護家人和世人。

侯友宜代表市府回贈感謝牌表示，呂淑楨非常孝順，為了陪伴父母竟遭遇不幸，令人非常不捨，感佩家屬將悲痛化為力量，使她最後人生旅程，仍能造福市民，讓更多身心障礙者及年長失能長輩出門更加便利安全，市府將持續擴大服務能量，以告慰呂淑楨在天之靈。

侯友宜說，蘇花公路車禍意外，受傷的還在醫院的有8人，其中1人在加護病房，相關理賠問題已請法制局、里長和旅行社協調中，要對傷者提供好的照顧，並對往生者負起責任，新北市府也會盡全力協助傷亡者後續法律的民、刑事協助。

(中時 )