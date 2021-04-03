花蓮慈濟醫院院長室醫務祕書李毅3日向媒體記者說明目前收治在醫院的傷患救治情形。（胡健森攝）

台鐵408次太魯閣號列車2日在花蓮發生重大車禍事故，造成慘重傷亡，在花蓮慈濟醫院收治的傷者中，還有兩人在加護病房觀察，其中一人就是最小的罹難者6歲女童的姐姐，所幸兩人生命跡象都相對穩定，由於許多傷者情緒十分不穩定，經醫院方面安排專業人員積極關懷，情緒也都逐漸平復下來。

台鐵事故發生後，花蓮慈濟醫院是收治最多傷患的醫院，共收治了55人，包含7人重傷、16人中傷；輕傷32人，經過緊急治療之後，到3日上午還有17人在花蓮慈濟醫院住院觀察及治療，其中15人安排在一般病房；2人在加護病房。

花蓮慈濟醫院院長室醫務祕書李毅3日也向媒體記者說明目前收治在醫院的傷患救治情形，兩名還在加護病房觀察的傷患，其中一人是成年女性，有氣胸、血胸、骨盆腔骨折等傷勢，被緊急送到花蓮慈濟醫院時出血量相當大，所幸經緊急救治後，病情穩定且意識清醒。

另一名在加護病房觀察的傷者是年約8歲的女童，她也是此次事件最年輕罹難者6歲小女童的姐姐，昨天被送到醫院時因顱骨骨折緊急開刀救治，手術一直進行到下午5點多才結束，目前生命徵象相對穩定，但腦部的復原狀況還需要觀察兩、三天。

蔡英文總統在3日上午也在交通部長林佳龍、衛福部長陳時中以及花蓮縣長徐榛蔚等人的陪同下，專程趕往花蓮慈濟醫院探視傷者及家屬，全程待了將近一個小時，離開前對媒體記者詢問有沒有跟家屬說些什麼？蔡總統只簡單回答一句：「希望早日康復」。

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(中時 )