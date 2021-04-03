命中有福氣的人在生活中總會遇到貴人相助，更能帶旺家運！搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、摩羯座以及雙子座從即日起到年底開始走鴻運、發橫財，不僅事業會有所成就，家人更能跟著一起享福。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座天生就是福氣的代表，他們命裡福澤深厚，身邊總是有吉星高照，尤其是從現在到年底的這段時間更是鴻運當頭，從年頭旺到年尾。財運旺盛的巨蟹座總能得到貴人關照，並且在貴人指點下發現新的賺錢門路，從此日進斗金，家裡只要有巨蟹座的人在，全家人都能跟著享福不盡。

▍2. 摩羯座

摩羯座性格開朗大方，在為人處事上豪氣十足，他們不管走到哪裡，總能受到大家的尊敬和愛戴，因此很容易招來貴人，加上近期摩羯座開始走鴻運，會不定時出現各種意想不到的錢財，會有源源不斷的外財進帳，有望在這幾年賺到不菲的財富，讓全家人一起大富大貴。

▍3. 雙子座

雙子座天生智商高超，擁有精明的頭腦，他們總是喜歡奇思異想，很會利用聰明才智在工作中站穩腳步，成為社會上的精英分子，因此雙子座能替家裡招財納福，讓小人不敢親近，只剩貴人圍繞。尤其是到年底的這幾個月，雙子座開始走鴻運，事業上具有迎來功成名就的好機會，好運一走就是365天。

(中時新聞網)