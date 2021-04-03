26歲大陸女星高溜外型甜美，2015年參加情景喜劇《高小姐與矮先生》進而出道，今年2月她自曝整形失敗，鼻頭全黑還凹陷少一塊，看了讓人怵目驚心。上月底當局對該家診所罰金出爐，要求賠償49000元人民幣，約21萬台幣，而高溜已和診所達成和解，引來網友驚問：「都整的不像人了，罰金就這樣」，「診所估計改名了，繼續營業中」、「她人生都毀了」。

年輕貌美、微博擁有500多萬粉絲的高溜6年前出道，後來又參與電影《領袖1935》、《明天有多遠》，兩年前轉換跑道當起歌手發單曲，就在正要努力耕耘事業之際，今年2月她閃電曬出自己鼻子變黑缺一角的毀容照，自曝為了更上相跑去修修臉，結果竟踩到大地雷。

高溜幾乎被毀容，鼻頭少一塊。（圖／翻攝自高溜微博）

高溜說去年10月她在朋友介紹下到廣州一間醫美診所，想將鼻子整的更好看，諮詢後對方建議可以做隆鼻手術，取肋軟骨移植到鼻部，她同時也告知12月、1月期間有工作，希望可以在這時間前恢復，對方向她打包票說沒問題，便開始進行為期4小時的手術，沒想到是惡夢的開始。

高溜原本五官精緻。（圖／翻攝自高溜微博）

高溜透露，軟骨移植後因排斥反應，導致她的鼻頭泛紅積血，連嘴都腫了起來，後來問專家，對方說如果當下及時將軟骨取出，應該不至於導致後續效應，但診所不肯認錯，反而用僥倖的心理告訴她過幾天會好，後來才通知她需要動第二次手術，錯過了正確治療的黃金時期，導致她如今鼻頭少了一塊，還損失原本的工作片酬40萬人民幣，及需加碼賠償違約金200萬人民幣。

據《澎派新聞》報導，廣州市衛生健康局介入後調查，動刀的醫生未取得獨立實施美容外科手術的醫療美容主診醫師資格，依法處罰醫生停業6個月，對該診所警告加上並處以行政處罰罰金49000元。《天眼查》網站上則表示該診所成立於2019年8月，註冊資本100萬人民幣，曾於2020年3月至10月遭到5次行政處罰，如今處罰出爐，網友除了心疼高溜的美貌被毀，也好奇雙方若達成和解，沒曝光的和解金想必應該很可觀，「這家整形機構還挺厲害的，要是我絕不會和解」，另也有人說：「我比較關心她的鼻子還能治好嗎」。

(中時新聞網)