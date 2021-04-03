台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，根據3月29日最新民調顯示，「若明天是投票日，有48%會投同意罷免陳柏惟」。陳2月曾指控，掃地機器人恐成大陸間諜工具；3月31日再指控，大陸卡通在台播放恐讓統戰大外宣節目趁虛而入，兩次指控都都被外界酸爆。媒體謝寒冰分析，陳會有這一連串荒唐行徑，「表示他真的急了！」但陳必須認知清楚，並非整天罵大陸就會讓大家認為他是個認真的立委。

根據《TVBS民調中心》29日民調指出，如果罷免陳柏惟的提案通過、可進行罷免，若明天是投票日，會投同意罷免或是不同意罷免？結果有48%民眾表達會投同意罷免、30%不同意罷免、21%未決定。高達48%民眾支持罷免，讓陳柏惟立委生涯堪憂。

《中視》政論節目〈庶民大頭家〉主持人哈遠儀指出，被陳柏惟質疑的大陸卡通《無敵鹿戰隊》其實還有與美國廠商合作，並非百分之百陸製，這種「超瞎」指控恐怕與其面臨罷免窘境有關。

對此，謝寒冰質疑，陳柏惟至今都還搞不懂，為何那麼多人認為他根本沒在做事、是個草包。謝指出，陳每天都在講一些五四三、扯一些有的沒的、都沒做功課，《無敵鹿戰隊》明明就是大陸跟美國合作的，而且這部卡通不只在台灣播放，在國際各國都有播放，陳只因卡通裡講了「大馬趴」、「積光」等大陸用語，他認為是「外國話」、他看不懂，就認為對小孩會造成影響，讓人實在覺得很怪，難道陳都不知道台灣第四台裡，有多少台在播大陸劇嗎？裡面講的大陸用語恐怕更多，怎麼陳一點感覺都沒有？

在座來賓前立委、現任國民黨副秘書長柯志恩笑著插了一句：「蔡英文很愛看！」因總統蔡英文曾在2019年1月媒體餐敘中，提到自己喜歡在睡前吃泡麵、看《延禧攻略》、《如懿傳》等宮鬥劇。謝寒冰直言，席捲台灣的《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》，裡面全部都是大陸用語，而且有的還是古代用語，怎麼愛罵大陸、搞去中國化的人還看得那麼高興，完全不覺得有什麼不對勁？陳整天針對這些無聊的事情，實在讓人很搞不懂，何況上次「掃地機器人竊取國安資料」才鬧了個大笑話，現在又跑來鬼扯。

謝寒冰分析，陳柏惟之所以不斷做這些令人啼笑皆非的動作，「表示他真的急了！」陳前兩個禮拜其實有刻意低調、不講話，但他恐怕是發現刻意低調無效，加上民調顯示他根本就會被直接罷免，所以他心裡頭就很急，趕快又開了一個記者會，講這些東西看能不能挽救一下頹勢。謝直言，陳最好搞清楚，他可能真的認為自己很努力，因為他以為自己每天在那邊開「無聊的記者會」，或是講一些「抗中保台」的話，就叫作「盡到立委的責任」，就表示「自己做得很好」，就敢到處嗆別人，但事實並非如此。

(中時新聞網)