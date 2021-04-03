【LIVE直播】蔡英文探視台鐵太魯閣號事故傷患｜2021.04.03

太魯閣號昨天在花蓮發生嚴重事故，死傷慘重，蔡英文總統今新增行程前往花蓮；總統今在臉書表示，非常遺憾，在連假第一天就發生事故，「造成重大傷亡，我和國人同感哀傷」。真相充分釐清前，希望不要有過度的揣測或指控。

總統指出，今天上午她接獲通報後，就和行政院長蘇貞昌討論，並指示相關單位積極應變。兩位部長及蘇院長，已經先後趕到花蓮，稍早她則是來到應變中心，了解救難和後續處置情形。

總統說，整起事故，目前還在傾全力搶救的階段，她聽取應變中心簡報後，做出四個指示，也要向大家說明；一會持續盡全力來搶救：在事故發生後，第一時間就成立一級災害應變中心和前進指揮所，統整所有搶救事務。目前消防、警察、空勤等各單位都積極投入救難，也指示國軍來支援。

總統說，另外，謝謝許多縣市派遣搜救隊趕赴花蓮。救難第一，要請所有參與救難的同仁持續努力。

總統說，第二是，會全力協助死傷者家屬：衛福部已啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，各醫療院所正全力救治傷患。對於不幸罹難的乘客，也請相關單位務必全力協助家屬處理後事。

第三，總統說，會在最短時間內調度搶修交通；連假東部運輸需求大，交通部會積極因應，透過各種方式協助接駁旅客、搶修鐵道。如果因此發生延誤，也希望旅客能體諒。

總統說，第四會徹查事故原因；嚴重事故造成多人傷亡、台鐵年輕駕駛殉職，國人都相當悲痛。已經要求運安會嚴格進行事故調查，完整釐清事故原因後，向各界公開說明。在真相充分釐清前，也希望不要有過度的揣測或指控。

總統表示，這些任務，她請各相關單位一定要全力以赴。最後，祈願罹難者安息，傷者早日康復。

(中時 )