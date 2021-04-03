驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

前櫻桃幫成員許若倩是這次太魯閣號出軌的倖存者，臉書披露事發當下經過。（取自許若倩臉書）

台鐵408次太魯閣號2日發生翻軌意外，造成50人死亡、178人受傷的嚴重事故，曾是樂團櫻桃幫的貝斯手許若倩（小倩）也搭上這班列車，幸運逃過一劫的她在臉書報平安，表示雖然事故造成許多悲傷、遺憾，但更多的是感恩，感謝傷者們脫逃時仍手把手扶持身旁的人，等待就醫時也未有抱怨或躁動，反倒互相詢問傷勢、分配物資，場面令人動容。

「作為這次408太魯閣號的倖存者，有很多悲傷、遺憾、但看見更多的是感恩。我們是第一時間逃出車外的第三節車廂。」許若倩發文透露，本以為連假會搶不到座位票，「我們本來是鐵定要買站票站在第八到六車廂的，卻在出發前一個小時幸運地買到了三張靠後面的座位，得蒙保守。」。

「有很多悲傷、遺憾、但看見更多的是感恩。」許若倩說，自己是此次重大事故的倖存者，第一時間從第3節車廂破門逃出時，眾人非但沒有爭先恐後，反倒手把手地扶持身旁的人，2位健壯的男孩更主動跳下車，在門口接應大家。

其中，位在第1車廂的列車長在幫助他人脫身後，仍繼續協助傷者疏散，幫忙眾人提行李走過鐵軌，再折回現場協助救災；第1批來到的救難人員也急著衝向山洞，甚至因太焦急一度跌在鐵軌旁，年輕救難員一邊動作、一邊手抖個不停，老練的救難員則安慰道「不要想太多、盡全力救就好。」

此外，現場警消人員也忙碌地安排救難動線，安排獲救人員爬到上方清水休憩站等候，過程中不忘溫和且親切地回應每個人的狀況。獲救的人沒有抱怨或躁動，而是互相詢問傷勢、分配補給的水和食物。

文末，她也感謝為乘客犧牲自己的2位駕駛員，相信他們直到生命最後一刻仍努力地煞車，車子才停下來，願主親自安慰他們的家人，以及所有罹難的家屬和每個關心傷者的朋友們。網友聽聞也紛紛留言「人性的善良在此時發恢到極點」、「謝謝你的文字，安慰了焦慮與不捨的心，也希望有更多的人看到在當時現場的第一手實況」、「祈願祝福取代口水，也祈禱台灣社會在悲傷之後有力量再往前，建構更安全的環境。」

(中時 )