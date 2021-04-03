面臨艱辛客場7連戰的湖人，替自己打出不錯的起頭！仍少詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星助陣的湖人，3日靠著庫茲馬轟下全場最高30分，全隊更投進17顆三分外線，終場115比94輕取地主國王，目前31勝18敗，暫時躲過滑落西區第5命運。

儘管剛報到的德拉蒙因為腳趾受傷缺席，湖人一開賽就展現強大外線火力，包含波普、薛洛德、馬基夫莫里斯等人都投進三分外線，幫助湖人一度領先到16分，不過國王也靠哈里生巴恩斯半場摘22分，打完上半場，國王追成53比65。

來到下半場，湖人繼續靠著庫茲馬的外線火力，以及薛洛德、荷頓塔克等人適時發揮，逐漸擴大領先到20分以上，卡魯索更是表演單刀切入爆扣，一舉摧毀國王的反撲氣勢，也讓末節很快就進入垃圾時間，湖人這場客場勝利提前入袋。

除了庫茲馬全場投18中11，含三分球投7中4的火燙手感，薛洛德也拿17分、8助攻，荷頓塔克15分，馬基夫莫里斯14分，波普13分、10籃板。湖人接下來還要作客迎戰快艇、暴龍、熱火、籃網、尼克及黃蜂等隊，如何保住西區前4位置備受矚目！

(中時 )