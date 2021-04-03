太魯閣號出軌事件死傷慘重，成為台灣近年最嚴重火車意外事故。其中超商業者7-11，也於官方臉書貼出將贈送相關搜救人員咖啡，挺救災行動。
「7-11感謝有您，辛苦了！即起至4月4日，凡至花蓮搜救現場之醫療人員、警消人員、國軍、台鐵員工憑證件或著制服，即可至7-11 宜蘭或花蓮指定門市，免費領取CITY CAFE美式或拿鐵1杯」
指定門市：宜蘭區：新馬、蜡藝館、馬賽、蘇濱、聖博、聖昌、新聖母、達基力、崇德盈、新廉瀚、祥祐、泰雅、蓮和。花蓮區：蓮慈、慈濟、門諾、長勝、統軒、蓮圓門市。
(中時 )
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