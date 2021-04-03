台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

關於太魯閣號408班次交通事故，交通部政次王國材3日上午在台鐵召開記者會表示，昨天上午9點28分撞擊，至今仍找不到監視錄影裝置，不過昨天經過查證，昨天上午9點13分往花蓮有一班208次自強號，也就是肇事工程車應該是9點13分到28分之間滑落。目前死亡人數50人，確認死亡名字44人，現場狀況很多屍塊殘缺不全，檢察官非常辛苦，死亡人數50人這個部分可能會調整，到10點半為止最新進度是受傷178人，加護病房4人。

王國材補充，昨天進場搶修是晚上9點半，因為要經過檢察官同意。車子落在軌道外面的是1車到3車，今天早上6點半1車已經脫離，早上9點時第2台車也脫離。第3車因為軌道損壞非常嚴重，現在正在脫離中。另外交通部長林佳龍今天早上指示民航局花東航班增班。

法務部檢察司長林錦村表示，法務部所屬檢察官和法醫昨天日以繼夜初步完成50具大體相驗，其中44名已經確認身分，另外6名找不到證件，也沒有家屬指認，需要DNA比對。昨天蒐集到DNA，已經連夜送到台北盡速比對。 為了便利家屬指認遺體，除花蓮地檢署於花蓮殯儀館24小時派員協助外，台北地檢署、台東地檢署已分別成立指認中心，家屬可就近至2處請求協助。

(旺報 )