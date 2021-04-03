宜蘭清溝國小附幼活潑的迴廊設計。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

台南市西拉雅幼兒園運用戶外空間的小山丘及沙坑進行大肌肉活動教學。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

為減輕家長經濟負擔，也鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」，教育部國教署今(3)日表示，爭取特別預算補助各地方政府運用學校空餘建地新建幼兒園園舍，110學年度預計再增加35校、170班，以減輕家庭生養負擔。

教育部表示，擴大公共化為施政主軸，民國106年配合前瞻基礎建設，推動校園社區化改造計畫「營造友善育兒空間及擴建幼兒園園舍」，並爭取特別預算補助各地方政府運用學校空餘建地，新建幼兒園園舍，共核定14縣市71園354班，預計增加約9600個就學名額，其中已有33園，在109學年度開學，約增加4900名幼兒就學機會。

教育部指出，109學年度開學，各園以接近大自然，並配合在地特色規畫園舍，讓幼兒在學習過程中觀察自然並與自然互動。像是台南市西拉雅非營利幼兒園，以大型環型步道區分兒童遊戲空間及室外空間，中庭戶外為草皮及沙坑等自然舖面景觀，讓幼兒進入教室前能有足夠的緩衝空間轉換情緒，也作為孩童戶外活動廣場，可自由在廣場中進行肌力活動，發展出多元遊戲空間的學習環境。

教育部也提到，另外像是台中豐樂非營利幼兒園，建築多使用不規則圖形，利用語彙與顏色變化，創造出輕量化、穿透性、流通性的建築功能。景觀、廊道、空橋等建築元素的開放空間設計，讓孩子能在這如同置身於森林中的幼兒之城一般。

教育部也以宜蘭縣清溝國小附設幼兒園為例，並指出園區在出入的迴廊加入地景、河田元素，讓整體造型更活潑，並且利用室內外活動場空間作為幼兒情緒轉換空間，以遊戲方式轉換幼兒心情。

國教署表示，110學年度基隆市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、屏東縣、高雄市、金門縣等預計再增加35校、170班，預計再增加4,700名幼兒就學機會。

國教署強調，擴大公共化向為教育部施政的主軸，在民國110年到113年的4年內，將再增加超過5萬個名額，以減輕家長經濟負擔，期讓年輕人「願婚、敢生、樂養」。

(旺報 )