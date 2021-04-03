為減輕家長經濟負擔，也鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」，教育部國教署今(3)日表示，爭取特別預算補助各地方政府運用學校空餘建地新建幼兒園園舍，110學年度預計再增加35校、170班，以減輕家庭生養負擔。
教育部表示，擴大公共化為施政主軸，民國106年配合前瞻基礎建設，推動校園社區化改造計畫「營造友善育兒空間及擴建幼兒園園舍」，並爭取特別預算補助各地方政府運用學校空餘建地，新建幼兒園園舍，共核定14縣市71園354班，預計增加約9600個就學名額，其中已有33園，在109學年度開學，約增加4900名幼兒就學機會。
教育部指出，109學年度開學，各園以接近大自然，並配合在地特色規畫園舍，讓幼兒在學習過程中觀察自然並與自然互動。像是台南市西拉雅非營利幼兒園，以大型環型步道區分兒童遊戲空間及室外空間，中庭戶外為草皮及沙坑等自然舖面景觀，讓幼兒進入教室前能有足夠的緩衝空間轉換情緒，也作為孩童戶外活動廣場，可自由在廣場中進行肌力活動，發展出多元遊戲空間的學習環境。
教育部也提到，另外像是台中豐樂非營利幼兒園，建築多使用不規則圖形，利用語彙與顏色變化，創造出輕量化、穿透性、流通性的建築功能。景觀、廊道、空橋等建築元素的開放空間設計，讓孩子能在這如同置身於森林中的幼兒之城一般。
教育部也以宜蘭縣清溝國小附設幼兒園為例，並指出園區在出入的迴廊加入地景、河田元素，讓整體造型更活潑，並且利用室內外活動場空間作為幼兒情緒轉換空間，以遊戲方式轉換幼兒心情。
國教署表示，110學年度基隆市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、屏東縣、高雄市、金門縣等預計再增加35校、170班，預計再增加4,700名幼兒就學機會。
國教署強調，擴大公共化向為教育部施政的主軸，在民國110年到113年的4年內，將再增加超過5萬個名額，以減輕家長經濟負擔，期讓年輕人「願婚、敢生、樂養」。
(旺報 )
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