驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

太魯閣號 408 車次列車昨出軌，造成至少50人死亡、175人受傷。精神科醫師表示，災難發生後，包括當事人、救難人員短暫時間內都會產生急性壓力反應，尤其看著親友罹難的乘客，會不斷回想起災難畫面、做惡夢、無法放鬆等，若持續1個月症狀都未緩解，則可能產生創傷後壓力症候群，提醒身邊的人多陪伴、傾聽，協助他們走出來。

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，所有災難的發生，特別是生死之間的災難，很多當事人都可能在日後產生創傷後壓力症候群（PTSD）。災難發生的短時間內，多數人都會產生急性壓力反應，這些反應在災難發生的3、5天，甚至1周內都是正常的，但若持續1個月，就表示產生了PTSD。

張家銘表示，急性壓力反應有4個特徵，第1是災難畫面揮之不去，印在腦海中不斷回想，甚至睡夢中也一直重現，個案會感覺災難沒有過去，無法忘記；第2種症狀是想要壓抑、逃避，個案為了保護自己，會逃避去想這件事，不看相關報導、不搭火車，拒絕承認災難的存在，以至於生活中產生疏離；

第3種反應是負面情緒和想法，個案想到災難會難過、想哭，怎麼都快樂不起來，有些人會自責，認為為什麼家人走了自己卻活著，有些則會不斷回想「如果可以XXX就好了」；第4種反應則是過度警覺，常處於驚嚇的感覺，個案會無法放鬆、睡不好、容易緊張等。

張家銘表示，災難就像往平靜的湖水丟石頭，水面上會產生漣漪和水花，急性壓力反應就是這些漣漪和水花，會產生都是正常的，但隨著時間消逝，漣漪和水花也會慢慢消失，若沒有消失，就需代表出現了PTSD。在此次的出軌事故中，PTSD的高危險群包括暴露在危險的乘客，尤其是經歷親友身亡者，以及在黑暗中救難、親眼目睹屍骸的人員。

面對此次的災難，張家銘提醒民眾，盡量去關心身邊落單的人。若為受災者、救難人員的親友，也應給予傾聽和陪伴，幫助他們找回安全感，情緒得到抒發，避免過度壓抑。接下來，政府也應做好準備，待傷者陸續出院、重返生活崗位，要做好後續的追蹤和協助，藉此提升他們的生活積極度。

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(中時 )