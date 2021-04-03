台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

「謝謝市長關心。」台鐵408車次太魯閣號，昨天在清水隧道發生重大事故，造成50人不幸罹難；台中有3人搭乘這班火車，除不幸殉職33歲的司機員袁淳修是豐原人。民政局吳世瑋3日指出，另有2名女姓乘客分住豐原及大里，分受輕傷及未受傷都已平安返家，她們都很感謝市長的關心。

民政局長吳世瑋說，市長盧秀燕昨晚先到袁淳修家中，慰問袁母，並承諾市府將幫助家人度過難關；袁淳修是家中么兒、有3個姊姊，事故發生後，袁的2個姊姊趕赴花蓮處理，家中留有1位姊姊陪伴媽媽。

吳世瑋表示，事故發生後大家都很不捨，袁淳修後事等待家人決定安排，如果遺體移回台中；市府會協助安排火化、納骨塔等後事。只要袁家需要什麼協助，市府都全力配合。

吳世瑋指出，另有兩位設籍台中的女子，分別設籍在大里及豐原，經市府派員前往關心，大里該位女子只是設籍，人平常住在台北，所幸並未受傷已平安回到台北；豐原該位女子有受到輕微擦傷，包紮後已離開醫院到達目的地，兩位女子的家屬都很感謝盧市長的關心。

吳世瑋強調，只要是台中市民，市府必全力予以協助，最重要是「人平安最好」。

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(中時 )