工程車滑落撞到台鐵太魯閣號，造成50人死亡的嚴重事故，許多民眾止不住悲傷，努力幫集氣，但一家民宿業者竟發文罵「台鐵白目致火車出軌」、「政府打算逼死東部旅宿業者」，引爆2.6萬名網友的怒火，紛紛湧入粉專撻伐，將心比心很難嗎？沒人希望意外發生。後該業者也被網友肉搜出實為「未合法的民宿」。

台東某民宿業者昨在臉書發公告表示，「因為台鐵白目導致東部火車出軌」，造成遊客不便，凡是今天因為此事件影響欲取消訂房的人，一律免費取消，謝謝！接著，業者忿忿不平的說，原以為脫離寒冬，結果沒有最寒，只有更寒，「這個政府打算逼死東部旅宿相關業者」，引發網友不滿，超過2.6萬人湧入粉專撻伐。

業者後來發文解釋，從去年11月起，台東旅宿業受疫情影響哀鴻遍野，往年該有的外國觀光客一個都沒有，只剩下散客和國旅團客，好不容易撐到跨年「阿妹在台東辦演唱會」，吸引近6萬人前來，其他時間都冷冷清清，本想趁清明連假加減賺，卻沒想到太魯閣號會出軌，「你說台鐵出事跟政府有啥關係？台鐵的主管機關是誰？是交通部，交通部屬於什麼單位，是政府單位」。

不過，網友仍不領情直呼，「將心比心很難嗎？」、「講什麼風涼話」、「你才是白目吧？確定不想刪文還是道歉嗎？考慮傷者的感受了嗎？」也有台東在地人看完留言表示，看完業者的文章覺得很驚訝，他覺得包含政府在內，應該沒人希望這個意外發生，且不論景氣好壞，有人賺錢，也會有人賠錢，別把問題都怪到別人身上。

民宿轟台鐵出軌逼死我們，2.6萬網暴怒洗版。（圖／翻攝自臉書）

對此，業者先是發文表示，他接受大家的言論自由，但要刪文卻「辦不到」，謝謝大家的指教，請不用再私訊他。今上午則態度強硬再發文喊「把這家「青旅」納入黑名單的，感謝你們替我快速篩選客人，我們是間小廟容不下你們這些滿天神佛，說要檢舉的請盡快檢舉」。並感謝網軍讓他省了每個月7000元的廣告費。

而這樣的回應讓許多網友更加憤怒，該民宿也被網友肉搜，意外揭發民宿似乎早在2020年11月30日時，就被台東觀光旅遊網列在未合法的民宿清單之中。

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(中時新聞網)