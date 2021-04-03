台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

台鐵太魯閣號408次撞上邊坡滑落的工程車後出軌，釀下50死重大意外，花蓮地檢署檢察長俞秀端3日表示，第4節車廂移動困難，因為在第3節車廂發現1個手指頭，懷疑第4節車廂下方有下半肢遺體，但仍要以送到殯儀館的為主。

俞秀端今天中午指出，有45名死者確認身分，38人由家屬完成指認，她再次呼籲家屬到殯儀館或就近至台北地檢署指認，有關DNA採集已在比對，希望今天有結果，但如果有家屬陸續趕來，就持續採集，中午將送出第3批檢體。

至於現場狀況，俞秀端表示，昨天在現場重覆確認很多次，有可能會再找到殘肢，會地毯式搜索，不會放棄任何一個小小證物，在第3節車廂發現1個手指頭，第4節車廂下方疑似還有下半肢遺體，不過，由於第4節車廂移動仍有問題，台鐵還在努力當中。

俞說，事發地的兩個隧道中間距離很近，火車翻覆使鐵軌變形，要把前段鐵軌修復讓車子進入，這就是很大的工程，進入後拖出第1節車廂修復後，再把第2節拖出來，昨天救人優先、接著移出遺體，再進行鐵路修復，盡可能把可以清的地方清出來，一直持續努力。

至於罹難者人數是否還會增加？俞秀端指出，昨天在現場看到的是不齊全的，只是身體的一部分，要等到把車廂移動後才有辦法搬出來確認，若不是完整的也需要採集DNA。

此外，有民眾質疑屍塊都混在一起，俞秀端強調絕無此事，她說，在放進同一屍袋前，已分別放入證物袋中。

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(中時 )