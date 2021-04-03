台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

「真的很辛苦！」，花蓮慈濟醫院執行長林俊龍是台鐵408次太魯閣號列車2日發生事故後，第一批趕抵現場救治傷患的醫生之一，他3日在媒體記者面前回憶趕至現場所目睹的狀況時

語多感慨，即使救治傷患經驗豐富，但他仍感慨地說，此次事故對於傷者及協助救災、救治者而言，真的是很辛苦。

林俊龍說，他在第一時間知道火車出軌的消息後便盡快出發救人，到了災難現場後，第一個念頭就是「很不容易」，搶救上有一定的難度，因為許多車廂還卡在隧道內，在災難剛發生之後，只有受到輕傷的旅客可以在自己爬出車廂及隧道，至於第二批救護人員抵達救治的傷患，則多是中、重傷，都是擠在車箱內根本沒有辦法移動；林俊龍表示，這次事故死亡人數會這麼高，主要的原因就是現場的救護工作有相當大的難度。

林俊龍也目睹一名傷患被抬出車廂時，「大腿以下都不見了」，這次真的是非常嚴重的一場災難，他在現場的感覺就是「非常的辛苦」（意指救難、救治工作難度），因自身也參與過兩年多前普悠瑪6432次列車在宜蘭縣蘇澳新馬站出軌翻車事故的救災工作，將兩次災難事故相比，林俊龍說，普悠瑪列車是「脫軌散出去」的，這一次則大不相同，這次是車廂擠在密閉的隧道內，救援工作上有極大的困難，加上車廂、車體遭到嚴重擠壓，隧道內又漆黑一片，更添增救援上的難度。

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(中時 )