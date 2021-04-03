阿里山近日發生罕見森林大火，中央大學太空及遙測研究中心以高解析與超高解析衛星影像，調查並評估受災狀況後發現，被火災全面燒毀的面積超過70公頃；而根據多時期衛星影像分析結果，該區域植生指標在今年3月已大幅下降，顯示該區域植物在火災前可能已非常乾枯，具一定風險。

嘉義縣阿里山鄉3月18日下午發生森林火災，由169縣道延燒至台18線，直至3月22日才完全撲滅。

中央大學太遙中心分析多時期超高解析衛星影像的結果顯示，受火災影響的林地，在影像上的平面面積超過70公頃。進一步進行3D視覺模擬及空間分析，更了解災區地形地貌及火災延燒的情況，分析結果顯示，火災延燒並完全焚毀的坡地面積超過100公頃。

太遙中心研究人員進一步利用不同時期多光譜衛星影像的近紅外光波段及紅光波段，計算受災區域的「常態化植生指標」（Normalized Difference Vegetation Index, NDVI），了解當地植物生長的狀況。

分析結果顯示，與去年12月相比，今年3月該地區植生指標已經從0.42-0.99大幅下降至0.34-0.52，表示該區域的植物在火災發生前可能已經非常乾枯。檢視過去3年衛星影像計算的植生指標更發現，3月該地區的NDVI都明顯的降低，似乎是森林火災發生的潛在區域與季節。

中央大學太遙中心資源衛星接收站主持人蔡富安教授表示，太遙中心是歐盟空中巴士公司SPOT高解析衛星及50公分超高解析力Pléiades衛星台灣地區唯一的直接接收站，並可提供最高25公分解析力的TerraSAR-X 雷達衛星影像，可大幅提高衛星拍攝的範圍與時效，且所有影像皆經嚴密幾何及幅設校正，降低偏差。

蔡富安提到，多元的衛星遙測資料與服務，不但是災害與環境監測調查分析及防救災決策支援的利器，並支援政府單位、學術界及產業界創新的研究與加值應用。其所接收的衛星影像也免費提供科技部研究計畫使用，並開放中小學教師申請作為教學使用，為守護台灣而共同努力。

(旺報 )