大陸知名IC設計業者、紫光集團旗下的紫光展銳，其上市進程日漸明朗化。紫光展瑞日前剛完成上市前的新一輪融資，規模達人民幣（下同）53.5億元，公司預計在2021年底申報大陸科創板上市。

總部位在北京的紫光展銳是由紫光集團旗下的展訊通信、銳迪科微電子合併而成，員工約4,500名。做為大陸IC設計龍頭，紫光展銳在大陸發展5G、半導體產業扮演重要角色，並與中芯國際相同，曾獲得大陸國家集成電路產業投資基金（大基金）的投資。

21世紀經濟報導指出，紫光展銳近日剛完成上市前的53.5億元融資案，由上海國盛資本、碧桂園創投、海爾金控和賽睿資本等4家原股東共同投資。目前，紫光展銳正在進行上市前股權及組織結構優化，預計在2021年底申報科創板。

報導稱，紫光展銳近兩年啟動一連串變革，從管理團隊、發展戰略，到公司的管理體制都進行深度革新。產品方面，紫光展銳也加速5G產品佈局，包括手機晶片、物聯網晶片、車用晶片等。

(工商 )