南投縣政府今年投入近500萬元預算，要補助民眾汰舊換新新購電動機車，補助金額高達1萬4000元，相比鄰近縣市都高出不少。(南投縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

南投縣政府今年投入近500萬元預算，要補助民眾汰舊換新新購電動機車，補助金額高達1萬4000元，相比鄰近縣市都高出不少，環保局長方信雄表示，過去電動車剛投入市場時，縣府就積極研議電動車性能與充電等是否適合南投，經過評估後認為各方面技術都相對成熟，因此提高補助金額，希望加速汰換老舊機車速度。

台灣電動車市場崛起，越來越多縣市政府投入大把預算，鼓勵民眾汰換老舊電動車，購買電動機車，但南投縣依山傍水，土地面積廣闊，往返鄉鎮間都必須穿梭在山林間，動輒百公里的距離，讓縣府考量很久，電動機車是否真的適合南投。

方信雄表示，電動車投入市場後，縣長就指示先評量電動車是否適合南投，因早期傳統電動車性能不足，要穿梭在南投山區，可能路途一半就沒電，更不用說充電，民眾還要牽回家才可能完成充電，而現在新型的電動車，各家大廠合作不管是電動車的續航力，或者是換電站的便利，認為都足夠在南投使用。

方信雄說，以知名品牌推出最新型的電動車來講，扣除經濟部、環保署、以及南投縣政府的補助，購買一台電動車僅需要約3萬6000元，相信這對民眾來講，會有很大的吸引力，過去南投已經落後許久，希望透過這次的高額補助，能夠增加民眾汰舊換新電動車的意願，一起守護南投的好山好水以及空氣品質。

(中時 )