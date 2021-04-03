明台中學室內設計科主任率領同學們現場創作。(台中市政府提供)

台中市政府勞工局推動青創藝術，清明連假在光復新村青創基地舉辦地景彩繪活動，以及在審計新村及光復新村舉辦青創基地寫生繪畫活動，吸引許多學子們響應；勞工局將於12日至5月2日在光復新村創業青年服務中心展示地景彩繪創作，並於審計及光復新村的創業青年店家，展出百件寫生繪畫優選作品，歡迎民眾前往欣賞、打卡拍照。

勞工局長張大春說，昨日於光復新村青創基地舉辦的地景彩繪活動，吸引台中市愛好繪畫的國、高中生及小學生共16組隊伍，進行現場地景彩繪決賽，共選出三名優選隊，分別為明台高中、文華高中、五福國小同學共同創作。

明台高中學生作品取名「四角鐵的希望」，畫中融合霧峰地方特色、建築、鄉鳥貓頭鷹及光復新村建築之美，表現出光復新村的人文薈萃；文華高中學生作品取名「為國爭光」，以繽紛色彩融合光復新村的印象創作出蒙太奇般的作品；五福國小的同學作品取名「The New Hope」，以初生兒的印象，繪出光復新村欣欣向榮、充滿希望的創業熱情。

張大春指出，比賽也特別邀請霧峰區在地的明台高中室內設計學生示範1幅大型地景彩繪，吸引現場遊客目光。另地景彩繪優秀作品也將翻拍複製，於4月12日至5月2日期間，在光復新村創業青年服務中心展示。

勞工局昨日也在審計新村及光復新村舉辦青創基地寫生繪畫活動，讓小朋友展現出自己的繪畫能力，比賽後由青創基地的青年創業家擔任評審委員，共同選出100件傑出作品，並將於4月12日至5月2日在創業青年店家展出。

張大春強調，歡迎全國民眾到台中市光復新村及審計新村青創基地，一同欣賞這些充滿童真與溫情的藝術傑作，並到各個店家品嚐美食、拍照打卡、選購創意商品，還可與青年創業家面對面，感受這股無窮的創業熱情。

(中時 )